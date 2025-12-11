Украине передали переговорную позицию ЕС по трем кластерам

Украине во Львове передали так называемую переговорную позицию ЕС по трем кластерам, что станет основой для дальнейшей технической работы.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" из Львова о том, как в ЕС обошли венгерское вето и разблокировали движение Украины к вступлению.

Ответственная за вопросы расширения в правительстве Дании (которая сейчас председательствует в Совете ЕС) Мари Бьер объявила, что Украине передают все данные, необходимые Киеву для дальнейших технических переговоров с Комиссией сразу по трем кластерам: №1 ("Основы" – сюда относятся вопросы о демократических процедурах, верховенстве права и т.д.), №2 ("Внутренний рынок" – это самый объемный кластер) и №6 ("Внешние дела" – это самый простой кластер, где Украина стремится быстро достичь успеха).

В частности, Бьер зачитала вслух, а также передала Украине критический для переговоров документ – переговорные позиции ЕС по каждому из этих кластеров. В терминологии ЕС это называется Draft common position (DCP).

До сих пор в ЕС действовал жесткий запрет на то, чтобы сообщать государствам-кандидатам европейские DCP до того, как переговоры по соответствующим кластерам официально начнутся. Теперь, по настоянию датчан, это табу сломано.

Более того, уже есть неформальная договоренность с кипрским председательством о том, что они в начале года аналогичным образом передадут Украине DCP по остальным трем секторам.

Выбранный ЕС путь теоретически позволяет Украине даже завершить переговоры еще до преодоления вето Орбана – но только в случае, если Украина воплотит реформы по тому дорогоуказателю, который получила сегодня.

Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.

