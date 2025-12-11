Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила шостий транш для України на близько 2,3 млрд євро
Україна незабаром отримає близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках механізму Ukraine Facility.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".
"Ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для отримання шостого траншу, а також виконання незавершеного кроку з четвертого траншу", – повідомили у Раді ЄС.
Це фінансування має на меті, перш за все, зміцнити макрофінансову стабільність України та підтримати функціонування її державного управління.
Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з українським планом реформ, в якому викладено стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС у найближчі роки.
Після завершення останніх кроків Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, необхідних на цей момент в рамках Ukraine Facility.
Поточна шоста виплата підтримки ЄС слідує за нещодавньою п'ятою виплатою 5 листопада 2025 року.
"Таке швидке послідовне надання коштів відображає швидкість і відданість України реалізації реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС", – заявили у Раді ЄС.
В уряді раніше запевнили, що зможуть отримати від ЄС усі гроші за реформи в рамках Ukraine Facility.
Детально про те, як працює Ukraine Facility, читайте у статті "Ціна не зроблених реформ".