Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил шестой транш для Украины на сумму около 2,3 млрд евро

Украина вскоре получит около 2,3 млрд евро финансирования от Евросоюза после того, как Совет ЕС принял решение о выделении шестого транша в рамках механизма Ukraine Facility.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной восьми шагов, необходимых для получения шестого транша, а также выполнение незавершенного шага из четвертого транша", – сообщили в Совете ЕС.

Это финансирование имеет целью, прежде всего, укрепить макрофинансовую стабильность Украины и поддержать функционирование ее государственного управления.

Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с украинским планом реформ, в котором изложена стратегия восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также график внедрения реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС в ближайшие годы.

После завершения последних шагов Украина успешно выполнила 63 из 68 шагов, необходимых на данный момент в рамках Ukraine Facility.

Текущая шестая выплата поддержки ЕС следует за недавней пятой выплатой 5 ноября 2025 года.

"Такое быстрое последовательное предоставление средств отражает скорость и приверженность Украины реализации реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС", – заявили в Совете ЕС.

В правительстве ранее заверили, что смогут получить от ЕС все деньги за реформы в рамках Ukraine Facility.

