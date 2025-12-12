У Литві затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів

У Литві, неподалік кордону із Польщею, затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Литовські прикордонники затримали українця у муніципалітеті Калварія.

За даними прикордонників, 25-річний чоловік супроводжував чотирьох інших іноземців. Жоден з пасажирів не мав документів, що підтверджують їх особу та громадянство. Також вони не мали документів, що надають їм право в'їзду до Європейського Союзу.

Пасажири пред'явили поліцейським посвідчення про реєстрацію іноземців, видані Департаментом міграції. Виявилося, що 25-річний громадянин України перевозив громадян Пакистану віком від 21 до 43 років, які незаконно покинули центр прийому біженців.

Вони подали прохання про надання притулку в Литві. Поки їхні прохання розглядаються, мігранти мають право на короткий час покидати територію центру, але не можуть виїжджати з Литви.

Водій, який перевозив мігрантів, зізнався, що повинен був відвезти їх до польського кордону, в село Трампаляй. На той момент один з пасажирів сказав прикордонникам, що їде до Вільнюса на екскурсію.

За попередніми даними, група громадян Пакистану цієї осені прилетіла зі своєї батьківщини до Мінська. Семеро іноземців змогли нелегально потрапити до Литви, але 1 жовтня їх затримали співробітники поліції.

Нелегальні мігранти потім попросили притулку. До пакистанців було застосовано альтернативний захід затримання – розміщення в Агентстві прийому та інтеграції в Пабраде до 2 січня наступного року.

Там їм обмежили свободу пересування: вони повинні щодня о 22:00 з'являтися для перевірки, а виходити можуть тільки до 07:00 ранку за попереднім повідомленням.

У четвер, 11 грудня, суд застосував до громадянина України запобіжний захід – два місяці арешту.

8 грудня у польській столиці Варшаві затримали трьох українців, які мали при собі хакерське обладнання; суд обрав їм запобіжний захід та вирішив взяти їх під варту на три місяці

Нагадаємо, 7 грудня Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.