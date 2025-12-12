В Литве задержали украинца, который перевозил нелегальных мигрантов

В Литве, недалеко от границы с Польшей, задержали украинца, который перевозил нелегальных мигрантов.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Литовские пограничники задержали украинца в муниципалитете Калвария.

По данным пограничников, 25-летний мужчина сопровождал четырех других иностранцев. Ни один из пассажиров не имел документов, подтверждающих их личность и гражданство. Также у них не было документов, дающих им право въезда в Европейский Союз.

Пассажиры предъявили полицейским удостоверения о регистрации иностранцев, выданные Департаментом миграции. Оказалось, что 25-летний гражданин Украины перевозил граждан Пакистана в возрасте от 21 до 43 лет, которые незаконно покинули центр приема беженцев.

Они подали прошение о предоставлении убежища в Литве. Пока их прошения рассматриваются, мигранты имеют право на короткое время покидать территорию центра, но не могут выезжать из Литвы.

Водитель, который перевозил мигрантов, признался, что должен был отвезти их к польской границе, в село Трампаляй. В тот момент один из пассажиров сказал пограничникам, что едет в Вильнюс на экскурсию.

По предварительным данным, группа граждан Пакистана этой осенью прилетела из своей родины в Минск. Семерых иностранцев удалось нелегально попасть в Литву, но 1 октября их задержали сотрудники полиции.

Нелегальные мигранты затем попросили убежища. К пакистанцам была применена альтернативная мера пресечения – размещение в Агентстве приема и интеграции в Пабраде до 2 января следующего года.

Там им ограничили свободу передвижения: они должны ежедневно в 22:00 являться для проверки, а выходить могут только до 07:00 утра по предварительному уведомлению.

В четверг, 11 декабря, суд применил к гражданину Украины меру пресечения – два месяца ареста.

8 декабря в польской столице Варшаве задержали трех украинцев, которые имели при себе хакерское оборудование; суд избрал им меру пресечения и решил взять их под стражу на три месяца

Напомним, 7 декабря Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ.