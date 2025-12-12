Трамп обіцяє, що бальну залу на місці східного крила Білого дому добудують через півтора року

Президент США Дональд Трамп заявив, що задуману ним залу урочистих прийомів, задля якої знесли історичне східне крило Білого дому, добудують орієнтовно через півтора року.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

11 грудня Трамп заявив, що, згідно з розрахунками, нову бальну залу добудують приблизно через 1,5 року – тобто під кінець його другої каденції.

"Знаєте, за 150 років вони намагалися зробити бальну залу. Вони так і не змогли, а ми це почали. За дуже короткий час, десь півтора року, у нас буде найкраща в країні бальна зала", – сказав Трамп.

Минулої суботи президент США вкотре висловився на захист великої вартості проєкту, заявивши, що нова зала буде "набагато більшою і гарнішою".

Як відомо, проєкт Трампа та знесення задля цієї мети частини історичної будівлі Білого дому викликав великий резонанс і критику, хоча знайшлись і його прихильники.

Реалізація ідеї коштуватиме 200-300 млн доларів, кошти нададуть приватні донори.

У Білому домі кажуть, що зала буде мати 650 місць. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей час Східної кімнати Білого дому.

Одне з опитувань показало, що більшість американців не схвалюють знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали Трампа.