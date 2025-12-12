Трамп обещает, что бальный зал на месте восточного крыла Белого дома достроят за полтора года

Президент США Дональд Трамп заявил, что задуманный им зал торжественных приемов, ради которого снесли историческое восточное крыло Белого дома, достроят ориентировочно через полтора года.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

11 декабря Трамп заявил, что, согласно расчетам, новый бальный зал достроят примерно через 1,5 года – то есть к концу его второй каденции.

"Знаете, за 150 лет они пытались сделать бальный зал. Они так и не смогли, а мы это начали. За очень короткое время, где-то полтора года, у нас будет лучший в стране бальный зал", – сказал Трамп.

В минувшую субботу президент США в очередной раз высказался в защиту большой стоимости проекта, заявив, что новый зал будет "намного больше и красивее".

Как известно, проект Трампа и снос для этой цели части исторического здания Белого дома вызвал большой резонанс и критику, хотя нашлись и его сторонники.

Реализация идеи будет стоить 200-300 млн долларов, средства предоставят частные доноры.

В Белом доме говорят, что зал будет иметь 650 мест. Это втрое больше, чем вместимость самой большой в настоящее время Восточной комнаты Белого дома.

Один из опросов показал, что большинство американцев не одобряют снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала Трампа.