Укр Рус Eng

Литва наблизила терміни отримання німецьких танків Leopard

Новини — П'ятниця, 12 грудня 2025, 09:27 — Марія Ємець

Литва прискорила початкові заплановані терміни отримання замовлених німецьких танків Leopard 2 A8.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на офіційних сторінках Міноборони Литви. 

11 грудня Міністерство оборони Литви повідомило про підписання нової угоди, що прискорює постачання танків Leopard.

"Усі Leopard 2 A8 надійдуть до 2030 року, а перший танк локальної збірки буде готовий на початку 2028 року", – зазначили у відомстві, додавши, що отримання цієї техніки буде значним підсиленням для литовської армії та регіональної безпеки. 

Польща невдовзі отримає 360 ударних дронів польського виробника. Латвія у 2026 році інвестує 250 млн євро у розвиток ППО та безпілотників.

Фінляндія придбала сотні засобів для виявлення і глушіння дронів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва НАТО
Реклама: