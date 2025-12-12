Литва наблизила терміни отримання німецьких танків Leopard

Литва прискорила початкові заплановані терміни отримання замовлених німецьких танків Leopard 2 A8.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на офіційних сторінках Міноборони Литви.

11 грудня Міністерство оборони Литви повідомило про підписання нової угоди, що прискорює постачання танків Leopard.

🇱🇹 Lithuania is soon getting its own Leopard tanks.



Today we signed a new deal to speed up delivery: all Leopard 2 A8s will arrive by 2030, with the first locally assembled tank rolling out in early 2028 – a major boost for @LTU_Army and regional security. pic.twitter.com/wlutLPHMSm – Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) December 11, 2025

"Усі Leopard 2 A8 надійдуть до 2030 року, а перший танк локальної збірки буде готовий на початку 2028 року", – зазначили у відомстві, додавши, що отримання цієї техніки буде значним підсиленням для литовської армії та регіональної безпеки.

Польща невдовзі отримає 360 ударних дронів польського виробника. Латвія у 2026 році інвестує 250 млн євро у розвиток ППО та безпілотників.

Фінляндія придбала сотні засобів для виявлення і глушіння дронів.