Литва приблизила сроки получения немецких танков Leopard

Новости — Пятница, 12 декабря 2025, 09:27 — Мария Емец

Литва ускорила первоначальные запланированные сроки получения заказанных немецких танков Leopard 2 A8.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на официальных страницах Минобороны Литвы.

11 декабря Министерство обороны Литвы сообщило о подписании нового соглашения, ускоряющего поставки танков Leopard.

"Все Leopard 2 A8 поступят до 2030 года, а первый танк локальной сборки будет готов в начале 2028 года", – отметили в ведомстве, добавив, что получение этой техники будет значительным усилением для литовской армии и региональной безопасности.

Польша вскоре получит 360 ударных дронов польского производителя. Латвия в 2026 году инвестирует 250 млн евро в развитие ПВО и беспилотников.

Финляндия приобрела сотни средств для обнаружения и глушения дронов.

