Литва приблизила сроки получения немецких танков Leopard
Литва ускорила первоначальные запланированные сроки получения заказанных немецких танков Leopard 2 A8.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на официальных страницах Минобороны Литвы.
11 декабря Министерство обороны Литвы сообщило о подписании нового соглашения, ускоряющего поставки танков Leopard.
🇱🇹 Lithuania is soon getting its own Leopard tanks.
Today we signed a new deal to speed up delivery: all Leopard 2 A8s will arrive by 2030, with the first locally assembled tank rolling out in early 2028 – a major boost for @LTU_Army and regional security. pic.twitter.com/wlutLPHMSm– Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) December 11, 2025
"Все Leopard 2 A8 поступят до 2030 года, а первый танк локальной сборки будет готов в начале 2028 года", – отметили в ведомстве, добавив, что получение этой техники будет значительным усилением для литовской армии и региональной безопасности.
Польша вскоре получит 360 ударных дронов польского производителя. Латвия в 2026 году инвестирует 250 млн евро в развитие ПВО и беспилотников.
Финляндия приобрела сотни средств для обнаружения и глушения дронов.