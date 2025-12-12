У Латвії відкриють справу проти хуліганів, що малювали на фасадах символіку вторгнення РФ

У Латвії завершили розслідування справи проти двох чоловіків, які малювали символіку російської агресії на фасадах будівель у місті Даугавпілс.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Випадок, що став приводом для справи, стався ще у квітні 2024 року. Поліції повідомили, що на фасадах кількох будівель, деревах та дорожніх знаках у місті Даугавпілс з’явилися літери "Z", "V", "ZOV" – маркування, яке масово використовувалось російською армією під час повномасштабного вторгнення в Україну.

У Латвії ця символіка підпадає під кримінальну відповідальність за законом щодо виправдання геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів і карається терміном до 6 років позбавлення волі.

Підозрюваних, 1984 і 1985 року народження, знайшли та затримали тиждень потому. Слідство встановило, що на час хуліганства чоловіки були нетверезими. Суд обрав запобіжним заходом судовий нагляд.

На початку грудня розслідування офіційно завершили та спрямували документи до прокуратури для відкриття кримінального провадження.

У Німеччині раніше відсторонили працівника оборонної фірми, який підняв Z-прапор.

У Чехії чоловікові присудили 200 годин громадських робіт за символіку групи Вагнера.

На початку року до Литви не пустили росіянина за символіку ППО Росії на вантажівці.