В Латвии откроют дело против хулиганов, рисовавших на фасадах символику вторжения РФ

В Латвии завершили расследование дела против двух мужчин, которые рисовали символику российской агрессии на фасадах зданий в городе Даугавпилс.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Случай, ставший поводом для дела, произошел еще в апреле 2024 года. Полиции сообщили, что на фасадах нескольких зданий, деревьях и дорожных знаках в городе Даугавпилс появились буквы "Z", "V", "ZOV" – маркировка, которая массово использовалась российской армией во время полномасштабного вторжения в Украину.

В Латвии эта символика подпадает под уголовную ответственность по закону об оправдании геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и наказывается сроком до 6 лет лишения свободы.

Подозреваемых, 1984 и 1985 года рождения, нашли и задержали неделю спустя. Следствие установило, что на время хулиганства мужчины были нетрезвыми. Суд избрал мерой пресечения судебный надзор.

В начале декабря расследование официально завершили и направили документы в прокуратуру для открытия уголовного производства.

В Германии ранее отстранили работника оборонной фирмы, который поднял Z-флаг.

В Чехии мужчине присудили 200 часов общественных работ за символику группы Вагнера.

В начале года в Литву не пустили россиянина за символику ПВО России на грузовике.