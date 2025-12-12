Посол України в Польщі: Зеленський може зустрітися з Навроцьким цього місяця

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з польським колегою Каролем Навроцьким ще до кінця цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі радіо RMF24.

Українська сторона запропонувала зустріч цього тижня, повідомив посол. За його словами, йдеться про візит Володимира Зеленського до Варшави.

"Ми працюємо над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше, сподіваємося, що вже цього року у Варшаві", – заявив посол.

"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.

На порядку денному візиту українського президента до Польщі буде безпека, військова співпраця та історичні питання, пов'язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії, розповів Боднар.

Нагадаю, цього тижня у Польщі заявили, що пропрацьовують дату потенційного візиту українського президента Володимира Зеленського до Варшави.

Як відомо, Зеленський заявив, що готовий приїхати на першу зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.

На початку грудня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що Зеленському варто просити про візит до Навроцького.