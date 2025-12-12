Посол Украины в Польше: Зеленский может встретиться с Навроцким в этом месяце

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радио RMF24.

Украинская сторона предложила встречу на этой неделе, сообщил посол. По его словам, речь идет о визите Владимира Зеленского в Варшаву.

"Мы работаем над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее, надеемся, что уже в этом году в Варшаве", – заявил посол.

"Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", – добавил он.

На повестке дня визита украинского президента в Польшу будут безопасность, военное сотрудничество и исторические вопросы, связанные с эксгумациями жертв Волынской трагедии, рассказал Боднар.

Напомню, на этой неделе в Польше заявили, что прорабатывают дату потенциального визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Как известно, Зеленский заявил, что готов приехать на первую встречу с польским президентом Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.

В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Зеленскому стоит просить о визите к Навроцкому.