Посол Украины в Польше: Зеленский может встретиться с Навроцким в этом месяце
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца этого года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радио RMF24.
Украинская сторона предложила встречу на этой неделе, сообщил посол. По его словам, речь идет о визите Владимира Зеленского в Варшаву.
"Мы работаем над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее, надеемся, что уже в этом году в Варшаве", – заявил посол.
"Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", – добавил он.
На повестке дня визита украинского президента в Польшу будут безопасность, военное сотрудничество и исторические вопросы, связанные с эксгумациями жертв Волынской трагедии, рассказал Боднар.
Напомню, на этой неделе в Польше заявили, что прорабатывают дату потенциального визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву.
Как известно, Зеленский заявил, что готов приехать на первую встречу с польским президентом Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.
В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Зеленскому стоит просить о визите к Навроцкому.