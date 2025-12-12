Стамбул очолив світовий рейтинг міст із найбільшими заторами

У 2025 році водії в турецькому Стамбулі втратили у дорожніх заторах найбільше часу серед мешканців мегаполісів світу.

Про це йдеться у дослідженні Глобального індексу дорожнього руху аналітичної компанії Inrix, пише TRT Haber, передає "Європейська правда".

Inrix порівняв дані, зібрані з дорожніх датчиків і транспортних засобів по всьому світу в період з січня по вересень 2025 року, з аналогічними даними за 2024 і 2023 роки.

Після цього компанія склала рейтинг міст на основі загальної кількості годин, втрачених у заторах під час пікових годин руху, з урахуванням розміру міста і чисельності населення.

Відтак стало відомо, що водії в Стамбулі втратили 118 годин у заторах у 2025 році, водії в Мехіко – 108 годин, а водії в Чикаго – 112 годин.

Індекс використовує актуальні дані про пересування, зібрані в понад 900 містах по всьому світу.

