Стамбул возглавил мировой рейтинг городов с самыми большими пробками

В 2025 году водители в турецком Стамбуле потеряли в дорожных пробках больше всего времени среди жителей мегаполисов мира.

Об этом говорится в исследовании Глобального индекса дорожного движения аналитической компании Inrix, пишет TRT Haber, передает "Европейская правда".

Inrix сравнил данные, собранные с дорожных датчиков и транспортных средств по всему миру в период с января по сентябрь 2025 года, с аналогичными данными за 2024 и 2023 годы.

После этого компания составила рейтинг городов на основе общего количества часов, потерянных в пробках во время пиковых часов движения, с учетом размера города и численности населения.

Стало известно, что водители в Стамбуле потеряли 118 часов в пробках в 2025 году, водители в Мехико – 108 часов, а водители в Чикаго – 112 часов.

Индекс использует актуальные данные о передвижении, собранные в более 900 городах по всему миру.

В ноябре в центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пассажиры, в результате инцидента было известно о тяжело травмированных и погибших.

В начале декабря в польском Кракове произошло столкновение трамваев, в результате чего было известно по меньшей мере о 20 пострадавших. Инцидент вызвал пробки и серьезные перебои в движении.