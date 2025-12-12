Єврокомісія звернулася до Литви через проєкт про спрощення зміни керівника суспільного мовника

Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника LRT – зміни, яка вже викликала масові протести у Литві.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

11 грудня Єврокомісія звернулася до Міністерства культури Литви за роз’ясненнями щодо виконання положень європейського закону про свободу медіа (EMFA).

"З наявної інформації випливає, що поправки до закону про Литовське національне теле- й радіомовлення, подані до Сейму 24 листопада 2025 року, призведуть до невідповідності закону ст. 5 EMFA", йдеться у цитованому зверненні.

У Єврокомісії попросили пояснити, як у зміненому законі буде забезпечуватися дотримання ст. 5, а також попросили повідомити, які інші рішення з цього приводу готуються.

Як нагадують, 24 листопада фракції ультраправої "Зорі Німану" та "Союзу селян, зелених Литви та християнських родин" внесли до Сейму проєкт, що спростить процедуру заміни керівника суспільного мовника.

Зокрема, йдеться про скорочення кількості необхідних для цього голосів членів наглядової ради з двох третин до "щонайменш половини", скасовується положення про те, що відставку можуть ініціювати лише у разі, якщо наглядова рада доведе підстави для недовіри керівнику на основі суспільного інтересу.

"Виглядає, що дані поправки розходяться з вимогою EMFA про те, що рішення про відставку керівника чи члена правління до кінця терміну повноважень мають бути належно обґрунтовані й можуть ухвалюватися лише у виняткових випадках", йдеться у листі Єврокомісії.

Крім того, зауважили, що Литва, ймовірно, досі не зробила усіх необхідних кроків для відповідності згаданого закону EMFA, зокрема його ст. 4, 22 і 25.

Вранці 9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей – журналістів та інших громадян, що вбачають загрози для незалежності суспільного мовника у разі схвалення поправок.

Читайте також: Країна телемарафону і не тільки: що думають у ЄС про свободу слова в Україні.