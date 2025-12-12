Еврокомиссия обратилась к Литве из-за проекта об упрощении смены руководителя общественного вещателя

Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок в законодательство, которые упростят замену руководителя общественного вещателя LRT – это изменение уже вызвало массовые протесты в Литве.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

11 декабря Еврокомиссия обратилась в Министерство культуры Литвы за разъяснениями о выполнении положений европейского закона о свободе СМИ (EMFA).

"Из имеющейся информации следует, что поправки к закону о Литовском национальном теле- и радиовещании, поданные в Сейм 24 ноября 2025 года, приведут к несоответствию закона ст. 5 EMFA", – говорится в цитируемом обращении.

В Еврокомиссии попросили объяснить, как в измененном законе будет обеспечиваться соблюдение ст. 5, а также попросили сообщить, какие другие решения по этому поводу готовятся.

Как напоминают, 24 ноября фракции ультраправой "Зари Немана" и "Союза крестьян, зеленых Литвы и христианских семей" внесли в Сейм проект, который упростит процедуру замены руководителя общественного вещателя.

В частности, речь идет о сокращении количества необходимых для этого голосов членов наблюдательного совета с двух третей до "минимум половины", отменяется положение о том, что отставку могут инициировать только в случае, если наблюдательный совет докажет основания для недоверия руководителю на основе общественного интереса.

"Похоже, что данные поправки расходятся с требованием EMFA о том, что решение об отставке руководителя или члена правления до конца срока полномочий должны быть должным образом обоснованы и могут приниматься только в исключительных случаях", говорится в письме Еврокомиссии.

Кроме того, отметили, что Литва вероятно до сих пор не сделала всех необходимых шагов для соответствия упомянутого закона EMFA, в частности его ст. 4, 22 и 25.

Утром 9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек – журналистов и других граждан, которые видят угрозы для независимости общественного вещателя в случае одобрения поправок.

