Сійярто розкритикував Рютте за його слова про російську загрозу для НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив генерального секретаря НАТО Марка Рютте у "розпалюванні військової напруги" через його слова про те, що країни Альянсу можуть стати наступною ціллю Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", Сійярто написав у соцмережах.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що ці слова є ознакою того, що в Брюсселі "всі виступили проти мирних ініціатив" президента США Дональда Трампа.

"Якщо хтось ще мав сумніви щодо того, чи справді всі в Брюсселі втратили розум, то після вчорашньої промови генерального секретаря НАТО в Берліні він остаточно переконався в цьому... Цим висловлюванням генеральний секретар НАТО фактично підрізав крила мирним переговорам", – написав Сійярто.

"Ми, угорці, як члени НАТО, відкидаємо слова генерального секретаря! Адже безпеку європейських країн гарантує не Україна, а саме НАТО!! А Україна бореться за себе, а не за нас" – додав глава угорського МЗС.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте застеріг держави Альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, та закликав до негайних дій, передусім у питанні переозброєння та підтримки України.

Раніше повідомлялося, що європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років.