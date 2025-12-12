Сийярто раскритиковал Рютте за его слова о российской угрозе для НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в "разжигании военного напряжения" из-за его слов о том, что страны Альянса могут стать следующей целью России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сийярто написал в соцсетях.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что эти слова являются признаком того, что в Брюсселе "все выступили против мирных инициатив" президента США Дональда Трампа.

"Если кто-то еще сомневался относительно того, действительно ли все в Брюсселе потеряли рассудок, то после вчерашней речи генерального секретаря НАТО в Берлине он окончательно убедился в этом... Этим высказыванием генеральный секретарь НАТО фактически подрезал крылья мирным переговорам", – написал Сийярто.

"Мы, венгры, как члены НАТО, отвергаем слова генерального секретаря! Ведь безопасность европейских стран гарантирует не Украина, а именно НАТО!!! А Украина борется за себя, а не за нас" – добавил глава венгерского МИД.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте предостерег государства Альянса, что они являются следующей целью России, и призвал к немедленным действиям, прежде всего в вопросе перевооружения и поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет.