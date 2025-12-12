Германия вызвала посла РФ из-за дезинформации и кибератак перед выборами

Германия заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами и вызвала на разговор российского посла.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Представитель МИД Германии сообщил, что Германия установила причастность России к масштабной кампании дезинформации и кибератакам перед федеральными выборами, которые состоялись в феврале 2025 года; в связи с этим вызвали на разговор посла РФ.

Он добавил, что дезинформационная кампания с кодовым названием "Storm-1516" имела целью дестабилизировать ситуацию в стране.

В рамках нее распространялись лживые материалы с использованием многочисленных сайтов, замаскированных под новостные ресурсы. Информация была чаще всего направлена против ХДС-ХСС и "Зеленых".

Среди распространяемых выдумок – видео с мужчиной, который назвал себя врачом и утверждал, будто лидер ХДС, тогда еще ожидаемый кандидат в канцлеры Фридрих Мерц, три года назад проходил лечение из-за серьезных проблем с ментальным здоровьем. В подкрепление этого в видео приводились фальшивые документы.

Также разгоняли вымышленную историю о якобы коррупционном скандале на 100 млн евро с участием солидера "Зеленых", в то время вице-канцлера Роберта Хабека, и украинских политиков.

За несколько дней до голосования начали разгонять выдумку о вмешательстве в документы для голосования по почте – в одном из округов Лейпцига избирателям якобы рассылали бюллетени без "Альтернативы для Германии" в списке.

Ранее стало известно, что ввиду роста угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) добивается расширения полномочий.

Военная разведка Германии говорит о росте угрозы шпионажа и диверсий.

Напомним, в Польше после диверсий на железной дороге заметили российские вбросы в информационном пространстве, где пытались перекладывать вину на Украину и продвигать "альтернативные версии".