Bild: Зеленський у понеділок прибуде до Берліна

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, прибуде з візитом до німецької столиці Берліна.

Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Німеччини не підтвердив інформацію про приїзд українського президента. Однак видання звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі і в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит готується.

Депутати Бундестагу були поінформовані про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу і в канцелярію канцлера" і про обмеження доступу в понеділок.

Берлінська поліція вже в четвер поінформувала аеропорти в районі Берліна про майбутній державний візит.

"У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною найвищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введена зона обмеження польотів", – зазначалося в листі поліції.

Такі заходи вживаються тільки щодо державних гостей, які перебувають під найвищою загрозою, таких як президенти США або України, йдеться у публікації.

Повідомляли, що на початку наступного тижня у Берліні планується зустріч, присвячена можливому припиненню вогню в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив представників США доєднатися до зустрічі.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Пізніше Трамп визнав існування суперечок, сказавши, що під час розмови лунали "досить сильні слова", що підкреслює розбіжності щодо підходу, який підтримують США.