Bild: Зеленский в понедельник прибудет в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, прибудет с визитом в немецкую столицу Берлин.

Об этом стало известно изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Правительство Германии не подтвердило информацию о приезде украинского президента. Однако издание обратило внимание на необычно высокие меры безопасности, которые уже принимаются в правительственном квартале и в воздушном пространстве над Берлином, что может свидетельствовать о том, что такой визит готовится.

Депутаты Бундестага были проинформированы о "полицейских мерах в связи с государственным визитом в здание Рейхстага и в канцелярию канцлера" и об ограничении доступа в понедельник.

Берлинская полиция уже в четверг проинформировала аэропорты в районе Берлина о предстоящем государственном визите.

"В связи с визитом лица, находящегося под охраной самого высокого уровня, 15.12.2025 в целях защиты государственного гостя в Берлине будет введена зона ограничения полетов", – отмечалось в письме полиции.

Такие меры принимаются только в отношении государственных гостей, которые находятся под самой высокой угрозой, таких как президенты США или Украины, говорится в публикации.

Сообщалось, что в начале следующей недели в Берлине планируется встреча, посвященная возможному прекращению огня в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил представителей США присоединиться к встрече.

Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование споров, сказав, что во время разговора звучали "достаточно сильные слова", что подчеркивает разногласия относительно подхода, который поддерживают США.