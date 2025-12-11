Німеччина запросила США приєднатися до мирних переговорів щодо України в Берліні

Німеччина запросила США приєднатися до важливої зустрічі в Берліні на початку наступного тижня, присвяченій можливому припиненню вогню в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив канцлер Фрідріх Мерц у четвер, його цитує Politico.

Зустріч, на якій, як очікується, зберуться ключові європейські лідери та президент України Володимир Зеленський, має на меті узгодити позиції щодо мирних зусиль.

Виступаючи після переговорів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Мерц зазначив, що США запросили до участі, але їхня участь "дуже залежатиме" від прогресу в переговорах "протягом вихідних". Вони включають європейську пропозицію щодо потенційних територіальних домовленостей, яка була надіслана до Вашингтона лише в середу ввечері.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Пізніше Трамп визнав існування суперечок, сказавши, що під час розмови лунали "досить сильні слова", що підкреслює розбіжності щодо підходу, який підтримують США.

Європейські лідери поспішають підтвердити свою важливість у цьому процесі на тлі побоювань, що пропозиції Вашингтона схиляються на користь Росії і ставлять перед Україною вимоги, які президент Володимир Зеленський не зможе прийняти.

Мерц підкреслив, що тільки Зеленський і українська громадськість можуть визначити, які компроміси є можливими, додавши, що будь-яке перемир'я має бути підкріплене надійними гарантіями, щоб уникнути чергового нападу Росії.

"Жодного миру не може бути без нашої участі", – сказав Мерц, стверджуючи, що інтереси Європи в галузі безпеки повинні бути включені в будь-яку угоду.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".