Італію охопив страйк через бюджетні плани уряду Мелоні

В Італії у п’ятницю розпочався масштабний страйк на знак протесту проти бюджетних планів уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Страйки торкнулися в першу чергу державного сектора, включаючи школи, лікарні та поштову службу. У деяких містах страйк торкнувся і громадського транспорту.

Найбільша профспілкова конфедерація Італії CGIL вважає, що запропонований урядом проєкт бюджету "погіршить умови життя і праці людей і торкнеться працівників, пенсіонерів, молоді та жінок".

CGIL стверджує, що охорона здоров'я, школи, догляд за літніми людьми, доступне житло і місцевий транспорт не є пріоритетними в бюджеті, попри те, що проєкті на ці ціли передбачено виділення 18 млрд євро.

За повідомленнями ЗМІ, бюджет буде обговорюватися в Палаті депутатів наступного тижня і повинен бути схвалений обома палатами парламенту до кінця року.

Нагадаємо, 28 листопада в Італії проходив загальний страйк, оголошений низовими профспілками проти економічної політики уряду.

А 11 грудня у Португалії дві найбільші профспілки розпочали свою спільну страйкову акцію вперше за останні 12 років, протестуючи проти реформи трудового законодавства.