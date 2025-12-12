Италию охватила забастовка из-за бюджетных планов правительства Мелони

В Италии в пятницу началась масштабная забастовка в знак протеста против бюджетных планов правительства во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Забастовки коснулись в первую очередь государственного сектора, включая школы, больницы и почтовую службу. В некоторых городах забастовка коснулась и общественного транспорта.

Крупнейшая профсоюзная конфедерация Италии CGIL считает, что предложенный правительством проект бюджета "ухудшит условия жизни и труда людей и затронет работников, пенсионеров, молодежь и женщин".

CGIL утверждает, что здравоохранение, школы, уход за пожилыми людьми, доступное жилье и местный транспорт не являются приоритетными в бюджете, несмотря на то, что в проекте на эти цели предусмотрено выделение 18 млрд евро.

По сообщениям СМИ, бюджет будет обсуждаться в Палате депутатов на следующей неделе и должен быть одобрен обеими палатами парламента до конца года.

Напомним, 28 ноября в Италии проходила всеобщая забастовка, объявленная низовыми профсоюзами против экономической политики правительства.

А 11 декабря в Португалии два крупнейших профсоюза начали свою совместную забастовку впервые за последние 12 лет, протестуя против реформы трудового законодательства.