Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 12 грудня провів зустріч зі спецпосланцем США в Білорусі Джоном Коулом.

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Основна частина зустрічі пройшла за зачиненими дверима.

Перед початком зустрічі Лукашенко сказав Коулу, що той тепер "головний по Білорусі у нас".

"Передайте Трампу, що ми щось повинні зробити у зв'язку з цим. І ми зробимо… У нас багато питань. Світ змінюється дуже швидко, з'являються нові проблеми, які ми з вами повинні обговорити. А можливо, і вирішити деякі питання.", – зазначив він.

Лукашенко також розхвалив американського президента Дональда Трампа, додавши, що його схвальні висловлювання не є лестощами.

"Кажуть, що Трамп любить лестощі. Але я не заради лестощів. Хочу сказати, що останнім часом він мені дуже подобається своїми діями", – додав самопроголошений президент.

Адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стало звільнення 52 білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також у вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

