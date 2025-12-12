Лукашенко встретился со спецпосланником США в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12 декабря провел встречу со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями.

Перед началом встречи Лукашенко сказал Коулу, что тот теперь "главный по Беларуси у нас".

"Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем... У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить некоторые вопросы.", – отметил он.

Лукашенко также расхвалил американского президента Дональда Трампа, добавив, что его лестные высказывания не являются лестью.

"Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями", – добавил самопровозглашенный президент.

Администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стало освобождение 52 беларусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

