Литва готова отправить в Беларусь чиновника для переговоров по проблеме метеошаров

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеошарами.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В то же время министр отметил, что сомневается в пользе переговоров с Беларусью, и утверждает, что для более серьезных переговоров с соседом необходимо достичь "согласия на национальном уровне".

"В целом, мы должны тогда ответить себе на вопрос, каковы наши ожидания, что это нам даст? Когда идешь на переговоры, ты несешь с собой разные вещи... видишь процесс и где мы хотим уступить, и о чем мы здесь вообще будем договариваться? Это вещи, по которым мы не имеем полномочий вести переговоры, потому что они – в Европейском Союзе. Санкции сразу отпадают, потому что это не дело одной Литвы", – заявил Будрис.

За последнее время метеошары с контрабандой, которые залетают в Литву с белорусской стороны, несколько раз повлияли на работу Вильнюсского аэропорта и один раз – на работу Каунасского аэропорта.

Инциденты с метеошарами привели к тому, что Вильнюс на несколько недель ограничил работу пограничных пунктов с Беларусью, а Минск отказывается выпускать из своей страны грузовики, зарегистрированные в Литве.

9 декабря в Литве объявили чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси.

По данным СМИ, послы ЕС в среду 10 декабря согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.