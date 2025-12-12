МЗС Туреччини відреагувало на пошкодження судна турецької компанії ударом РФ

МЗС Туреччини виступило із занепокоєнням після атаки на судно турецької компанії, яке було пошкоджено в українському порту Чорноморськ.

Заяву опубліковано на сайті МЗС Туреччини, пише "Європейська правда".

Відзначається, що атака на порт Чорноморськ, що сталася 12 грудня, в результаті якої було пошкоджено судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, "свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства".

За попередніми повідомленнями, жоден громадянин Туреччини в результаті нападу не постраждав.

Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку турецьким громадянам, зазначили в МЗС.

"У цьому зв’язку ми ще раз наголошуємо на важливості якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною та нагадуємо про необхідність ухвалення домовленості, спрямованої на запобігання ескалації в Чорному морі шляхом призупинення атак, що становлять загрозу безпеці навігації та спрямовані на енергетичну і портову інфраструктуру сторін", – заявили у турецькому міністерстві.

Оператор Cenk Denizcilik повідомив, що постраждало судно M/V CENK T, яке курсує між турецьким портом Карасу та Одесою.

Близько 16-ї години Повітряних силах повідомили про швидкісну російську ціль на Чорноморськ.

Нагадаємо, днями до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

Президент Ердоган назвав ці атаки "тривожним загостренням".