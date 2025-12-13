Чехія поставила Україні 1,8 млн боєприпасів

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала, який завершує роботу на посаді, заявив про те, що мета щодо постачання Україні великокаліберних боєприпасів виконана.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Виправлено о 10:17. Спершу у новині йшлося про те, що це заява президента країни Петера Павела.

Фіала заявив, що обіцяв цього року поставити 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів захисникам України.

"Я радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету", – додав він.

Нещодавно президент країни заявив, що Чехія повинна продовжувати підтримувати Україну не тільки з ідеологічних, а й з практичних міркувань.

Про це він сказав на тлі того, що партії, що формують майбутню урядову коаліцію, говорять про необхідність переглянути підтримку України з боку Чехії.

Голова Палати депутатів Чехії і лідер ультраправої партії SPD Томіо Окамура говорив, що виступає за припинення будь-яких фінансових переказів Україні, а також чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

Громадяни Чехії здебільшого підтримують подальше надання Україні гуманітарної допомоги, тоді як їхнє ставлення до підтримки біженців і поставок зброї Києву менш однозначне.