Чехия поставила Украине 1,8 млн боеприпасов
Премьер-министр Чехии Петер Фиала, который завершает работу на должности, заявил о том, что цель по поставкам Украине крупнокалиберных боеприпасов выполнена.
Об этом он написал в социальной сети Х, передает "Европейская правда".
Исправлено в 10:17. Сначала в новости говорилось, что это заявление президента страны Петера Павела.
Фиала заявил, что обещал в этом году поставить 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов защитникам Украины.
"Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель", – добавил он.
Недавно Павел заявил, что Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только из идеологических, но и из практических соображений.
Об этом он сказал на фоне того, что партии, формирующие будущую правительственную коалицию, говорят о необходимости пересмотреть поддержку Украины со стороны Чехии.
Председатель Палаты депутатов Чехии и лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура говорил, что выступает за прекращение любых финансовых переводов Украине, а также чешской инициативы по поставкам боеприпасов.
Граждане Чехии в основном поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как их отношение к поддержке беженцев и поставок оружия Киеву менее однозначное.