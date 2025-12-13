Чехия поставила Украине 1,8 млн боеприпасов

Премьер-министр Чехии Петер Фиала, который завершает работу на должности, заявил о том, что цель по поставкам Украине крупнокалиберных боеприпасов выполнена.

Об этом он написал в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

Исправлено в 10:17. Сначала в новости говорилось, что это заявление президента страны Петера Павела.

Фиала заявил, что обещал в этом году поставить 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов защитникам Украины.

"Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель", – добавил он.

Недавно Павел заявил, что Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только из идеологических, но и из практических соображений.

Об этом он сказал на фоне того, что партии, формирующие будущую правительственную коалицию, говорят о необходимости пересмотреть поддержку Украины со стороны Чехии.

Председатель Палаты депутатов Чехии и лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура говорил, что выступает за прекращение любых финансовых переводов Украине, а также чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

Граждане Чехии в основном поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как их отношение к поддержке беженцев и поставок оружия Киеву менее однозначное.