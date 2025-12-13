У Румунії зафіксували випадки прокази вперше за понад 40 років

У Румунії виявили два випадки прокази, які стали першими підтвердженими зараженнями цією хворобою в країні за більш ніж 40 років.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Румунії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Міністерство охорони здоров’я Румунії повідомило про те, що в країні виявили двох масажисток 21 та 25 років з проказою в спа-центрі в північно-західному місті Клуж. Наразі жінки проходять лікування.

Ще двоє людей проходять тестування на хворобу.

Міністр охорони здоров'я Александру Рогобете заявив, що клієнтам спа-центру не слід турбуватися, оскільки для передачі захворювання необхідний тривалий контакт.

Рогобете зазначив, що одна із пацієнток нещодавно повернувся з Азії, де провела місяць зі своєю матір'ю, яка зараз перебуває в лікарні з тим захворюванням.

Влада закрила спа-центр до завершення розслідування. Останній підтверджений випадок прокази в Румунії був виявлений 44 роки тому.

