В Румынии зафиксировали случаи проказы впервые за более чем 40 лет

В Румынии выявили два случая проказы, которые стали первыми подтвержденными заражениями этой болезнью в стране за более чем 40 лет.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Румынии, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Министерство здравоохранения Румынии сообщило о том, что в стране выявили двух массажисток 21 и 25 лет с проказой в спа-центре в северо-западном городе Клуж. Сейчас женщины проходят лечение.

Еще два человека проходят тестирование на болезнь.

Министр здравоохранения Александру Рогобете заявил, что клиентам спа-центра не следует беспокоиться, поскольку для передачи заболевания необходим длительный контакт.

Рогобете отметил, что одна из пациенток недавно вернулась из Азии, где провела месяц со своей матерью, которая сейчас находится в больнице с этим заболеванием.

Власти закрыли спа-центр до завершения расследования. Последний подтвержденный случай проказы в Румынии был выявлен 44 года назад.

Недавно писали, что Испания призвала своих военных помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней вблизи Барселоны – шаг, направленный на защиту многомиллиардной отрасли экспорта свинины в стране.

А в Германии из-за вспышек птичьего гриппа забили более полумиллиона животных.