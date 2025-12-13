Австрія продовжить прикордонні контролі з чотирма країнами

Австрія продовжить дію прикордонних контролів з Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Словенією на шість місяців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Це рішення було оголошене на пресконференції, під час якої Карнер зазначив, що країна поступово розширить контроль углиб прикордонних територій у рамках нової концепції прикордонної безпеки.

Останнє продовження прикордонного контролю було оголошене у жовтні, коли термін дії заходу було подовжено з двох до п'яти місяців, до 15 грудня.

Новий підхід до прикордонної безпеки передбачає зосередження не лише на кордонах, а й на всій прикордонній зоні, що, на думку австрійського уряду, дозволить зробити систему більш ефективною і гнучкою.

Австрія відновила контроль на кордоні з Чеською Республікою в жовтні 2023 року після аналогічного рішення Німеччини, щоб "запобігти негайному зміщенню маршрутів контрабандистської мафії".

Раніше Чехія закликала Німеччину скасувати свої перевірки на спільному кордоні.