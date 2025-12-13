Укр Рус Eng

Австрия продлит пограничный контроль с четырьмя странами

Новости — Суббота, 13 декабря 2025, 10:10 — Уляна Кричковская

Австрия продлит действие пограничного контроля с Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией на шесть месяцев.

Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Это решение было объявлено на пресс-конференции, во время которой Карнер отметил, что страна постепенно расширит контроль вглубь приграничных территорий в рамках новой концепции пограничной безопасности.

Последнее продление пограничного контроля было объявлено в октябре, когда срок действия меры был продлен с двух до пяти месяцев, до 15 декабря.

Новый подход к пограничной безопасности предусматривает сосредоточение не только на границах, но и на всей приграничной зоне, что, по мнению австрийского правительства, позволит сделать систему более эффективной и гибкой.

Австрия возобновила контроль на границе с Чешской Республикой в октябре 2023 года после аналогичного решения Германии, чтобы "предотвратить немедленное смещение маршрутов контрабандной мафии".

Ранее Чехия призвала Германию отменить свои проверки на общей границе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Чехия миграционный кризис
Реклама: