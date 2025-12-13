Франція вакцинує мільйон голів великої рогатої худоби проти шкірної хвороби

Франція вакцинує 1 млн голів великої рогатої худоби проти небезпечної шкірної хвороби в найближчі тижні.

Про це заявила міністерка сільського господарства Анні Женевар, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Ця заява з'явилася після того, як кілька спалахів цієї хвороби змусили владу наказати винищення цілих стад, що викликало демонстрації фермерів, які вважають цей захід надмірним.

Мова йде про вірус, що поширюється комахами і вражає велику рогату худобу та буйволів, викликаючи пухирі та зменшуючи виробництво молока. Хоча вона не є шкідливою для людей, вона часто призводить до торгових обмежень і серйозних економічних втрат.

"Ми вакцинуємо майже мільйон тварин протягом найближчих тижнів і захистимо фермерів. Я хочу ще раз наголосити, що держава підтримає постраждалих фермерів, їхні втрати будуть компенсовані, а також їхні операційні збитки", – запевнила Женевар.

Водночас за її словами, якщо хвороба продовжить поширюватися на тваринницьких фермах, вона може вбити "як мінімум 1,5 мільйона голів великої рогатої худоби".

"Вакцинація буде обов'язковою, оскільки вакцинація є захистом від хвороби", – сказала міністерка.

Вона додала, що в деяких випадках повний забій залишається необхідним, оскільки хвороба може протікати безсимптомно і бути невиявленою.

12 грудня у Франції повідомили про чотири затримання після протистояння на півдні країни між жандармерією та великою групою фермерів, що не пускали представників служб на ферму, де підтвердили небезпечне захворювання худоби.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня у селищі під кордоном з Іспанією спалахнули сутички між десятками фермерів та правоохоронцями, яких перші намагались не пропустити на ферму, де підтвердили небезпечну хворобу в однієї з 207 корів місцевої породи. Протокол реагування передбачає, що у такому разі потрібно здійснити санітарний забій всього стада.

Місцеві спілки фермерів зі свого боку наполягали застосувати експериментальний протокол та спершу обмежитись забоєм корів, які вже захворіли, а решту вакцинувати та стежити за ситуацією – але на це не погодились.

У Польщі нещодавно знайшли мертвого кабана з африканською чумою свиней, в уряді не виключили, що йдеться про диверсію. Перший за 30 років спалах цієї хвороби в Іспанії спричинив великі проблеми для місцевих фермерів.