Франция вакцинирует миллион голов крупного рогатого скота против кожной болезни

Франция вакцинирует 1 млн голов крупного рогатого скота против опасной кожной болезни в ближайшие недели.

Об этом заявила министр сельского хозяйства Анни Женевар, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Это заявление появилось после того, как несколько вспышек этой болезни заставили власти приказать уничтожение целых стад, что вызвало демонстрации фермеров, которые считают эту меру чрезмерной.

Речь идет о вирусе, который распространяется насекомыми и поражает крупный рогатый скот и буйволов, вызывая волдыри и уменьшая производство молока. Хотя он не является вредным для людей, он часто приводит к торговым ограничениям и серьезным экономическим потерям.

"Мы вакцинируем почти миллион животных в течение ближайших недель и защитим фермеров. Я хочу еще раз подчеркнуть, что государство поддержит пострадавших фермеров, их потери будут компенсированы, а также их операционные убытки", – заверила Женевар.

В то же время, по ее словам, если болезнь продолжит распространяться на животноводческих фермах, она может убить "как минимум 1,5 миллиона голов крупного рогатого скота".

"Вакцинация будет обязательной, поскольку вакцинация является защитой от болезни", – сказала министр.

Она добавила, что в некоторых случаях полный убой остается необходимым, поскольку болезнь может протекать бессимптомно и быть невыявленной.

12 декабря во Франции сообщили о четырех задержаниях после противостояния на юге страны между жандармерией и большой группой фермеров, которые не пускали представителей служб на ферму, где подтвердили опасное заболевание скота.

Напомним, вечером 11 декабря в поселке под границей с Испанией вспыхнули столкновения между десятками фермеров и правоохранителями, которых первые пытались не пропустить на ферму, где подтвердили опасную болезнь у одной из 207 коров местной породы. Протокол реагирования предусматривает, что в таком случае необходимо осуществить санитарный убой всего стада.

Местные союзы фермеров со своей стороны настаивали на применении экспериментального протокола и сначала ограничиться убоем коров, которые уже заболели, а остальных вакцинировать и следить за ситуацией – но на это не согласились.

В Польше недавно нашли мертвого кабана с африканской чумой свиней, в правительстве не исключили, что речь идет о диверсии. Первая за 30 лет вспышка этой болезни в Испании вызвала большие проблемы для местных фермеров.