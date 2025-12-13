США сняли санкции с белорусского калия

Спецпосланник американского президента в Беларуси Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия.

Об этом он сказал на второй день своего визита в Беларусь, передает Белта, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, переговоры самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США продолжились в субботу, 13 декабря.

"В соответствии с указаниями президента Трампа, США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший шаг со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", – заявил Коул.

Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и в дальнейшем.

"По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", – сказал представитель США.

Коул также выразил надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.

Администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стало освобождение 52 беларусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

