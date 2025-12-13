Cпецпредставник Трампа розповів, чому обговорював з Лукашенком війну РФ і України

Спецпредставник США Джон Коул сказав, що у спілкуванні з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком піднімали питання російсько-української війни і що його поради та близькі контакти з правителем РФ можуть бути корисними.

Як повідомляє "Європейська правда", такі заяви Коула після зустрічі з Лукашенком наводить білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Коул повідомив, що обговорював різні питання з Лукашенком і той, серед іншого "радить нам щодо того, що робити з війною між Росією і Україною".

Він відзначив, що Лукашенко дуже добре знає правителя РФ, тож його поради можуть бути корисними, як і вплив самого Лукашенка на Путіна.

"Ваш президент має велику історію відносин з президентом Путіним, має можливість давати йому поради. Це дуже корисно у цій ситуації. Вони давні друзі і мають достатній рівень відносин, щоб обговорювати такі питання. Звісно, президент Путін може прийняти одні поради і не прийняти інші. Але це – спосіб допомогти процесу", – цитують Коула.

4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.