Спецпредставитель Трампа рассказал, зачем обсуждал с Лукашенко войну РФ и Украины

Спецпредставитель США Джон Коул сказал, что в общении с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко поднимали вопрос российско-украинской войны и что его советы и близкие контакты с правителем РФ могут быть полезными.

Как сообщает "Европейская правда", такие заявления Коула после встречи с Лукашенко приводит белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Коул сообщил, что обсуждал различные вопросы с Лукашенко и тот, среди прочего, "советует нам, что делать с войной между Россией и Украиной".

Он отметил, что Лукашенко очень хорошо знает правителя РФ, поэтому его советы могут быть полезны, как и влияние самого Лукашенко на Путина.

"Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют достаточный уровень отношений, чтобы обсуждать такие вопросы. Конечно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Но это – способ помочь процессу", – цитируют Коула.

4 ноября Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

