Большинство белорусских политзаключенных, которых отпустил Лукашенко, находятся в Украине

Большинство белорусских политзаключенных, которых освободил режим Лукашенко, находятся на территории Украины, в том числе одна из самых известных заключенных Мария Колесникова и экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Всего Беларусь передала Украине 114 гражданских лиц, среди них – пятеро граждан Украины, о которых уже сообщали ранее.

Фото: пресс-служба Координационного штаба

"В результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, по запросу и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украине передано 114 гражданских лиц, среди них – украинцы, которые содержались на территории Республики Беларусь", – говорится в заявлении.

Среди представителей белорусской оппозиции, которые теперь находятся в Украине – бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, главный редактор портала TUT.by Марина Золотова, Мария Александрова.

Как свидетельствуют фото, на границе их лично встретил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Фото: пресс-служба Координационного штаба

"Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву", – отметили в Координационном штабе.

Напомним, у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

13 декабря стало известно, что США сняли санкции с белорусского калия.

4 ноября Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

