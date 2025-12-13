Большинство белорусских политзаключенных, которых отпустил Лукашенко, находятся в Украине
Новости — Суббота, 13 декабря 2025, 17:14 —
Большинство белорусских политзаключенных, которых освободил режим Лукашенко, находятся на территории Украины, в том числе одна из самых известных заключенных Мария Колесникова и экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Всего Беларусь передала Украине 114 гражданских лиц, среди них – пятеро граждан Украины, о которых уже сообщали ранее.
"В результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, по запросу и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украине передано 114 гражданских лиц, среди них – украинцы, которые содержались на территории Республики Беларусь", – говорится в заявлении.
Среди представителей белорусской оппозиции, которые теперь находятся в Украине – бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, главный редактор портала TUT.by Марина Золотова, Мария Александрова.
Как свидетельствуют фото, на границе их лично встретил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
"Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву", – отметили в Координационном штабе.
Напомним, у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.
13 декабря стало известно, что США сняли санкции с белорусского калия.
4 ноября Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.
