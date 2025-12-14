Орбан обурився рішенням ЄС щодо безстрокового замороження росактивів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу прокоментував прийняте в п'ятницю рішення Європейського Союзу про постійне заморожування російських активів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Magyar Nemzet.

Орбан під час мітингу в Могачі різко розкритикував рішення Європейського Союзу про замороження російських активів.

"Захоплення сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді. Це оголошення війни", – сказав Орбан під час так званого антивоєнного мітингу в Могачі, тобто одного з серії передвиборчих зустрічей з виборцями перед запланованими на квітень наступного року парламентськими виборами.

Прем'єр-міністр Угорщини також оцінив, що ігнорування Будапешта при прийнятті рішення щодо російських активів показало, що "ілюзія про верховенство права в Брюсселі розвіялася".

Він також попередив своїх прихильників, що вони повинні підготуватися до "третьої спроби Брюсселя виграти вибори в їхній країні".

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".