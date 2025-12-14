Орбан возмутился решением ЕС о бессрочном замораживании росактивов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу прокомментировал принятое в пятницу решение Европейского Союза о постоянном замораживании российских активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Magyar Nemzet.

Орбан во время митинга в Могаче резко раскритиковал решение Европейского Союза о замораживании российских активов.

"Захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа. Это обьявление войны", – сказал Орбан во время так называемого антивоенного митинга в Могаче, то есть одного из серии предвыборных встреч с избирателями перед запланированными на апрель следующего года парламентскими выборами.

Премьер-министр Венгрии также оценил, что игнорирование Будапешта при принятии решения по российским активам показало, что "иллюзия о верховенстве права в Брюсселе развеялась".

Он также предупредил своих сторонников, что они должны подготовиться к "третьей попытке Брюсселя выиграть выборы в их стране".

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".