Опитування: 47% німців хочуть використання росактивів на користь України

Новини — Неділя, 14 грудня 2025, 10:44 — Іванна Костіна

Згідно з опитуванням, приблизно половина німців підтримує використання заморожених коштів Росії для України.

Опитування було проведене Інститутом Insa для газети Bild am Sonntag, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

47%відповіли "так" на запитання про підтримку використання російських заморожених активів на користь України, а 34% відповіли "ні".

В ЄС заморожено активи російського центрального банку на суму приблизно 210 мільярдів євро.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".

