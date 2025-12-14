Опрос: 47% немцев хотят использования росактивов в пользу Украины
Согласно опросу, примерно половина немцев поддерживает использование замороженных средств России для Украины.
Опрос был проведен Институтом Insa для газеты Bild am Sonntag, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.
47% ответили "да" на вопрос о поддержке использования российских замороженных активов в пользу Украины, а 34% ответили "нет".
В ЕС заморожены активы российского центрального банка на сумму примерно 210 миллиардов евро.
Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".