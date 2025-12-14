У польському Жешуві в аварію втрапив автобус з туристами, є постраждалі

У польському місті Жешув сталася ДТП за участі автобуса з туристами, сім осіб потрапили до лікарні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У неділю вранці сталася аварія автобуса на кільці імені Яцека Куроня в Жешуві. Транспортний засіб не зупинився перед перехрестям, в'їхав на нього з великою швидкістю, а потім пролетів через кільце і приземлився на іншій стороні на зеленій смузі. Водієм був громадянин Білорусі.

В автобусі було 49 осіб, у тому числі два водії: поляк і білорус.

Сім осіб потрапили до лікарні. Їхні травми не дуже серйозні – це переважно забої та удари.

Наразі невідомо, чому сталася ця аварія. Як неофіційно дізналися журналісти, водій міг заснути або знепритомніти. 34-річний чоловік був тверезий.

Автобусом польського перевізника подорожували туристи, які їхали на екскурсію до Угорщини.

На місці події все ще працюють поліція та пожежна служба.

У листопаді у польській столиці Варшаві зіткнулися два трамваї та міський автобус, внаслідок чого 16 людей постраждали, рух транспорту був значно ускладнений.

Також писали, що у центрі Стокгольма двоповерховий автобус в’їхав в зупинку громадського транспорту, де стояли пасажири, внаслідок інциденту є тяжко травмовані та загиблі.