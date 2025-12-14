В польском Жешуве в аварию попал автобус с туристами, есть пострадавшие

В польском городе Жешув произошло ДТП с участием автобуса с туристами, семь человек попали в больницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В воскресенье утром произошла авария автобуса на кольце имени Яцека Куроня в Жешуве. Транспортное средство не остановилось перед перекрестком, въехало на него с большой скоростью, а затем пролетело через кольцо и приземлилось на другой стороне на зеленой полосе. Водителем был гражданин Беларуси.

В автобусе было 49 человек, в том числе два водителя: поляк и белорус.

Семь человек попали в больницу. Их травмы не очень серьезные – это в основном ушибы и ушибы.

Пока неизвестно, почему произошла эта авария. Как неофициально узнали журналисты, водитель мог заснуть или потерять сознание. 34-летний мужчина был трезв.

Автобусом польского перевозчика путешествовали туристы, которые ехали на экскурсию в Венгрию.

На месте происшествия все еще работают полиция и пожарная служба.

В ноябре в польской столице Варшаве столкнулись два трамвая и городской автобус, в результате чего 16 человек пострадали, движение транспорта было значительно затруднено.

Также писали, что в центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пассажиры, в результате инцидента есть тяжело травмированные и погибшие.