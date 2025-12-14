Конгресмен: змушувати Україну віддати території – це крок не Рейгана, а Чемберлена

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що змушування України віддати свої території заради мирної угоди нагадує ситуацію з "мюнхенською змовою" 1938 року.

Про це він написав у своєму Facebook, передає "Європейська правда".

Конгресмен провів історичну аналогію з політикою умиротворення Гітлера, яку підтримував колишній прем’єр Британії Невілл Чемберлен, яка втім не змгла зупинити вибух Другої світової війни.

"Змушувати Україну віддати більше своєї території, щоб укласти мир з Росією, – це не крок Рейгана, а крок Чемберлена. Чемберлен з Гітлером вчинив так само з Чехословаччиною. Через це його репутація назавжди буде заплямована", – наголосив Бейкон.

Він нагадав, що 70% американців підтримують Україну.

"Ми повинні підтримувати свободу і виступати проти агресора", – заявив конгресмен.

Президент Чехії Петр Павел наприкінці листопада заявляв, що Україна повинна бути повністю включена в будь-які переговори щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни, заявивши, що виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

Раніше незалежний сенатор від штату Мен Ангус Кінг порівняв пропозицію мирного плану американської адміністрації з Мюнхенською угодою, укладеною британським прем'єр-міністром Невіллом Чемберленом з Адольфом Гітлером у 1938 році, яка стала історичним провалом політики умиротворення.