Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что заставлять Украину отдать свои территории ради мирного соглашения напоминает ситуацию с "мюнхенским заговором" 1938 года.

Об этом он написал в своем Facebook, передает "Европейская правда".

Конгрессмен провел историческую аналогию с политикой умиротворения Гитлера, которую поддерживал бывший премьер Великобритании Невилл Чемберлен, которая впрочем не смогла остановить взрыв Второй мировой войны.

"Заставлять Украину отдать больше своей территории, чтобы заключить мир с Россией, – это не шаг Рейгана, а шаг Чемберлена. Чемберлен с Гитлером поступил так же с Чехословакией. Из-за этого его репутация навсегда будет запятнана", – подчеркнул Бейкон.

Он напомнил, что 70% американцев поддерживают Украину.

"Мы должны поддерживать свободу и выступать против агрессора", – заявил конгрессмен.

Президент Чехии Петр Павел в конце ноября заявлял, что Украина должна быть полностью включена в любые переговоры по мирному урегулированию развязанной РФ войны, заявив, что исключение страны из переговоров вызовет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года.

Ранее независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг сравнил предложение мирного плана американской администрации с Мюнхенским соглашением, заключенным британским премьер-министром Невиллом Чемберленом с Адольфом Гитлером в 1938 году, которое стало историческим провалом политики умиротворения.