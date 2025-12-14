Мерц: Путін прагне відновити СРСР і не зупиниться на Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що правитель Росії Владімір Путін у своїй агресивній зовнішній політиці не зупиниться на Україні.

Про це канцлер заявив у суботу, 13 грудня, у Мюнхені, на партійному з'їзді Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить разом із його партією Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) до урядової коаліції, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Мерц заявив, що Путін зацікавлений у "фундаментальній зміні кордонів в Європі" і відновленні Радянського Союзу в його колишніх кордонах. Це, на його переконання, становить "величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії".

"Путін не зупиниться. І якщо Україна впаде, він не зупиниться", – заявив канцлер/

Тому, продовжив німецький канцлер, подальша допомога Україні та єдність Європи у стратегічній співпраці з Британією є пріоритетами у зовнішній та безпековій політиці. Важливо також "якомога довше зберегти НАТО", ефективність якого вже неодноразово ставилася під сумнів президентом США Дональдом Трампом.

З точки зору політики щодо Росії, то, на думку Мерца, поспішний вступ кількох держав у Першу світову війну в 1914 році є неправильною історичною аналогією. "Напевно, було б правильніше використовувати 1938 рік як історичну аналогію", – зазначив Мерц. Тоді, продовжив Мерц, після Мюнхенської угоди Адольф Гітлер побачив, що його імперські експансіоністські амбіції посилюються політикою умиротворення європейських держав, і за рік розпочав Другу світову війну.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що змушування України віддати свої території заради мирної угоди нагадує ситуацію з "мюнхенською змовою" 1938 року.

Раніше незалежний сенатор від штату Мен Ангус Кінг порівняв пропозицію мирного плану американської адміністрації з Мюнхенською угодою, укладеною британським прем'єр-міністром Невіллом Чемберленом з Адольфом Гітлером у 1938 році, яка стала історичним провалом політики умиротворення.